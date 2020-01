Non solo mercato in entrata per il Napoli di Gattuso che, in questa sessione, potrebbe anche cedere a titolo definitivo Lorenzo Tonelli, il difensore centrale classe 1990 prelevato dall’Empoli ma mai definitivamente assestatosi nelle gerarchie della rosa partenopea.

Come sostiene SportMediaset, infatti, per il centrale toscano ci sarebbe forte il Cagliari che, nella persona del suo D.s. Carli, starebbe già discutendo con la dirigenza partenopea per portarlo a Maran già questo inverno.