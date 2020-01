Verso l’Inter, tra precedenti e statistiche che sorridono a Gattuso

Napoli ed Inter, come ricorda il comunicato ufficiale del club, si sfideranno per la 147esima volta nella propria storia, la 74esima in casa degli azzurri.

Il bilancio dei precedenti, tuttavia, sorride alla formazione guidata da Rino Gattuso:

37 vittorie del Napoli, 19 pareggi, 17 successi Inter.

Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro l’Inter in Serie A: 19 maggio 2019 – Napoli v Inter 4-1

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro l’Inter in Serie A: 21 ottobre 2017 – Napoli v Inter 0-0

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo contro l’Inter in Serie A: 18 ottobre 1997 – Napoli v Inter 0-2