Sky – L’Inter torna ad allenarsi dopo le vacanze natalizie: due ottime notizie per Conte

E’ tornata al lavoro l’Inter questa mattina e si prepara per la sfida contro il Napoli del 6 gennaio: per Antonio Conte arrivano subito due nuove notizie, poichè due degli infortunati di lungo corso, come Barella e Sanchez, sono tornati a lavorare parzialmente in gruppo e hanno svolto metà seduta con il resto della squadra. Un’ottima notizia per gli interisti, visto che ora soltanto Asamoah continua ad essere l’unico indisponibile, mentre tutti gli altri sono a piena disposizione di Conte, che aspetta i rinforzi dal mercato per centellinare la rosa e renderla competitiva fino a fine anno.