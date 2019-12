Il Mattino – Zielinski vicino al rinnovo con il Napoli, restano solo alcuni dettagli da limare

Il Napoli chiuderà un ciclo a fine stagione e ne inizierà un altro: nel nuovo ciclo uno dei punti cardine sarà Piotr Zielinski, sempre più protagonista del progetto Napoli: come riporta Il Mattino, qualche giorno fa De Laurentiis ha incontrato l’agente del centrocampista e sarebbe stato trovato un accordo sulla durata del contratto( fino al 2024) e sull’ingaggio, che verrà raddoppiato. Ci sono, però, alcuni dettagli da sistemare, come il valore della nuova clausola rescissoria e i diritti d’immagine, senza dimenticare la multa che il calciatore dovrà pagare alla società in seguito all’ammutinamento del ritiro, ma verrà trovato un accordo tra le parti in modo da rendere ufficiale al più presto questo nuovo matrimonio tra il polacco e il club partenopeo.