Carlo Ancelotti, dopo la partita vinta per 2-1 in trasferta contro il Newcastle, ha parlato in conferenza stampa ai giornalisti inglesi.

Ecco le sue parole:

“Sono felice e soddisfatto, a squadra sta giocando bene. Loro hanno meritato il pareggio, ma noi siamo stati bravi a rimontare. Stiamo migliorando, questo è l’importante”.