Dopo un mese di sogni ed illusioni, adesso arriva l’ufficialità: Zlatan Ibrahimovic è un nuovo calciatore del Milan. Lo svedese classe ’81 riprenderà da dove ha lasciato: due stagioni, sessantuno presenze e quarantadue reti nella San Siro rossonera.

Il calciatore sarà atteso in italia il due gennaio, data dalla quale vestirà la maglia del Milan per sei mesi con opzione per l’anno successivo: