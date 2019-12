Callejon e Mertens più lontani dalla Cina: la novità dalla Federazione che cambierà il mercato

Svolta epocale per il calciomercato cinese che influirà fortemente anche sulle trattative di tutto il panorama calcistico internazionale: a partire da gennaio 2020, infatti, le società cinesi potranno arrivare ad ingaggiare fino a sei stranieri per rosa ma non potranno corrispondere un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro annui.

Un duro colpo per la maggior parte di quei club che, a scapito dello scarso appeal sportivo, garantivano esorbitanti cifre d’ingaggio per assicurarsi i migliori calciatori del panorama.

La novità, in via diretta, riguarda anche il Napoli ed alcuni sui calciatori: sia Mertens che Callejon, infatti, consci di essere a scadenza di contratto con il club partenopeo, hanno valutato a più riprese di accettare la corte dei milionari ingaggi proposti dalla Cina.