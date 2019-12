Pedullà: “Politano-Napoli, filtra ottimismo. Il segnale è arrivato dopo Inter-Genoa”

Nel corso del Monday Night, trasmissione in onda su Sportitalia ogni lunedì sera, Alfredo Pedullà ha svelato ulteriori aggiornamenti in merito alla trattativa che porterebbe Matteo Politano all’ombra del Vesuvio.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Dopo Inter-Genoa, Politano ha cenato in un ristorante a Milano ed ha salutato tutti. La situazioni è tutta da valutare poiché il passaggio di Llorente all’Inter lascerebbe il Napoli con un esterno in più ma con un attaccante in meno. L’ex Sassuolo ha dato la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli e Gennaro Gattuso acconsente. Oramai l’attaccante nerazzurro non rientra nei piani di Antonio Conte“.