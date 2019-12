Chiariello: “Fabian un ectoplasma. Che Napoli sarà alla ripresa? Ce lo dirà Conte…”

In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista:

“Abbiamo vinto al 94′ con autogoal, come se ADL avesse scritto un altro film di un Napoli nel primo tempo inguardabile. Proprio il primo tempo ha suscitato talmente tante preoccupazioni e perplessità che chiunque ha pensato “Chissà se ci salviamo”. La china sembrava irreversibile, un Napoli incapace di articolare parola in campo. Fabian Ruiz un ectoplasma in mezzo, non sapendo cosa fare, regista non è il suo ruolo. E’ bastato un gol, quello dall’inventato centravanti Allan, sgomitando e sfruttando una finta di Milik, per portare il Napoli al pareggio: da quel momento solo gli azzurri. La domanda è: “Com’è possibile che una squadra, l’unica al mondo ad essere capace di battere il Liverpool, di mettere sotto l’Atalanta, Napoli che rimonta 3 gol alla Juventus perde con Parma, Cagliari, pareggia con SPAL, Bologna e ieri a Reggio Emilia sembrava aver toccato il fondo. Quale Napoli avremo alla ripresa? Il Napoli svogliato, incapace, senz’anima, senza corsa del primo tempo di ieri o quello del secondo tempo? Ce lo dirà Conte”.