Guidolin: ”Mi auguro che per il Napoli sia l’inizio di una nuova stagione”

Francesco Guidolin, ex calciatore e commentatore tecnico di Dazn, è intevenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare la partita dei partenopei di ieri sera contro il Sassuolo.

”Le vittorie fanno sempre bene al morale della squadra, sopratutto quelle ottenute nei minuti finali. Andare in vacanza con in bocca il sapore di una vittoria farà bene al clima. Mi auguro per il Napoli che sia l’inizio di una nuova stagione. La squadra ha qualità e Gattuso ha dimostrato di essere un allenatore con idee e coraggio.”