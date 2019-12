Sky, parla Marani: “Mezz’ora di vero Napoli, ora chiarezza sul mercato”

Il vice-direttore di Sky, Marani, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare, commentando la gara di ieri sera:

“Gli ultimi 20 minuti possono avere un valore anche per il prosieguo della stagione. Insigne e Mertens nel finale hanno fatto la differenza, mentre Allan ha trovato la svolta con il suo gol. E’ importante aver avuto quella reazione nel finale. Ma non ci sono stati solo i due gol: uno annullato, diversi pali, tante azioni. Erano tante partite che non vedevamo un Napoli come nell’ultima mezzora di dietro. Mi è piaciuto anche tanto il post-partita. Gattuso ha portato i giocatori dai tifosi, poi c’è stato l’abbraccio finale con Giuntoli. Ora si va in vacanza con una mezzora che può cambiare il prosieguo. Ora servirà chiarezza sul mercato”.