De Giovanni su Ancelotti: “Giusto che abbia pagato! Squadra allenata poco e male, sul 10 al mercato…”

Lo scrittore, nonché grande appassionato del Napoli, Maurizio De Giovanni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sul momento degli azzurri:

“A inizio stagione ci sono state dichiarazioni roboanti, come il voto 10 al mercato. Invece a fine ottobre ci siamo ritrovati fuori da tutto. La maggior parte delle colpe sono da ascrivere a Carlo Ancelotti: i giocatori sono poco allenati, messi male in campo, aggiungiamoci pure continui problemi muscolari che mai avevamo avuto in passato. Si sapeva che la rosa fosse priva di un centrocampista che potesse sostituire Allan; anche la situazione terzino è stata valutata in modo pessimo. E’ giusto che Ancelotti abbia pagato, nonostante fosse uno dei migliori manager possibili”.