PRIMA PAGINA – Gazzetta: “Milan, pronto l’attacco ad Ibra. Mihajlovic, a lui il premio Leggenda 2019”

La prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata a Sinisa Mihajlovic, premiato ieri sera come Leggenda 2019 ai Gazzetta Sport Awards. Il tecnico serbo ha dichiarato: “Vedo la luce in fondo al tunnel”. Numerosi campioni presenti alla serata, come Roberto Mancini premiato uomo dell’anno e allenatore dell’anno. Il titolo:

“Sinisa, stella tra le stelle”.

Spazio anche alla vittoria della Juve nell’anticipo della diciassettesima giornata di A, contro la Samp, con un super Ronaldo che fa un gol saltando 256cm: “Vola, CR7 vola”.

Si leggono – sul quotidiano – anche aggiornamenti riguardo Zlatan Ibrahimovic: “Milan, se parte Rebic pronto all’attacco di Ibra”.