La prima pagina dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, edizione Campania, è dedicata all’intervista ad Arek Milik, attaccante del Napoli, che parla del suo ex allenatore Carlo Ancelotti. Il momento del Napoli non è semplice, in campionato la vittoria manca da ormai due mesi e Arek fa mea culpa con l’ex tecnico azzurro:

“Carlo abbiamo sbagliato. Due mesi di errori e risultati deludenti, non esistono scuse”.