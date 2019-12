KKN, Bucciantini: “Napoli molto forte tecnicamente, ma deve ritrovare serenità”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato un’intervista i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha espresso la propria opinione su Gennaro Gattuso:

“Gattuso non ha mai avuto una squadra così forte tecnicamente, ma ora come ora il problema è la non serenità dell’ambiente. Fino a due mesi fa credevo che la rosa del Napoli fosse completa, ora invece è difficile capire dove andare ad acquistare. Tra i nomi più in voga c’è quello di Ricardo Rodriguez del Milan, ma il terzino sinistro svizzero sembrerebbe essere ad un passo dai turchi del Fenerbahce“.