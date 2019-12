Ciccio Baiano: “Il Napoli può eliminare il Barcellona”

L’ex calciatore Francesco ‘Ciccio’ Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione attuale del Napoli e del sorteggio in Champions League poco fortunato. Queste le sue parole:

“Al Napoli manca un calciatore come Jorginho, Allan può adattarsi da centrocampista centrale, ma è forte in fase difensiva, non in quella offensiva. Non è facile tornare in Champions League, ma gli azzurri devono provarci. Per quanto riguarda il sorteggio, il Napoli ha fatto 4 punti con il Liverpool e quindi non mi sorprenderebbe se eliminasse il Barcellona, anche perchè ha due mesi per recuperare“.