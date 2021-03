Irlanda del Nord, il ct: “Sfida prestigiosa per noi, pronti a giocarcela a viso aperto”

Alla vigilia di Italia–Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai mondiali 2022, il ct degli avversari degli azzurri, Ian Baraclough, ha presentato così la sfida che attenderà la Nazionale:

“Si tratta di un girone di qualificazione ma noi possiamo dire la nostra. Ci sono tante squadre che ambiscono al passaggio del turno e questo può aiutarci perché si toglieranno punti a vicenda. Iniziare con una sfida così affascinante rappresenta un prestigio per noi, conosciamo la storia del calcio in Italia e i successi della nazionale, sarà molto stimolante. Abbiamo iniziato un nuovo percorso inserendo anche giocatori nuovi, ma ce la giocheremo a viso aperto. Anzi, avendo nuovi innesti possiamo anche cambiare il nostro modo di giocare nonostante le nostre caratteristiche non siano cambiate”.