Nazionali, vittoria all’esordio per il Belgio di Mertens

In campo tante nazionali questa sera per la prima giornata delle qualificazioni ai mondiali 2022. Tra le varie partite c’è stata anche quella tra il Belgio di Mertens e il Galles di Gareth Bale. Il numero 14 del Napoli ha giocato tutti i 90 minuti senza riuscire però a realizzare gol o assist. Finisce 3-1 per il Belgio, che però nel primo tempo era passato in svantaggio in virtù del gol di Harry Wilson, su assist di Bale, dopo 10 minuti di gioco. La rimonta è stata confezionata dalla squadra di Roberto Martinez tra il 22′ e il 28′, con le reti di De Bruyne e Thorgan Hazard. E nella ripresa è arrivato anche il sigillo finale dell’interista Lukaku su calcio di rigore.