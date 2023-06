Italia U21 fuori dall’Europeo, decisiva la sconfitta con la Norvegia

L’Italia U21 esce dall’europeo. Gli azzurrini, dopo l’ingiustizia della partita contro la Francia e la vittoria sulla Svizzera, perdono per 1-0 con la Norvegia facendo svanire le possibilità di qualificazione ai quarti di finale.

Arrivati al match con 3 punti, per la nazionale era fondamentale vincere per assicurarsi il passaggio, sperando in una sconfitta o un pareggio della Svizzera. Decisivo è stato il gol della Norvegia da parte di Botheim al 65’, al quale l’Italia non ha saputo rispondere nei 30 minuti rimanenti.

Si spegne quindi il sogno dei ragazzi e, probabilmente, finisce così anche il periodo sulla panchina della nazionale U21 per il ct Nicolato.