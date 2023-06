La stagione è ormai finita ed il Napoli sta preparando la maglia per il prossimo anno. Gli azzurri sono infatti campioni d’Italia e per celebrare ciò c’è bisogno di una divisa che possa rimanere negli annali, di un buono stile ed un grande impatto. Dai colleghi di “SpazioNapoli” arrivano nuove possibili anticipazioni: la maglia sarebbe completamente azzurra, dettagli solo su collo e maniche, scudetto al centro ed “MSC CROCIERE”, con tanto di logo, in mezzo.