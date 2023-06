Queste sono le parole di Salvatore Bagni, ex Napoli, sulla situazione Osimhen: “Osimhen in Francia non torna perché già ci ha giocato, in Germania stessa cosa, al Liverpool e al Chelsea non ci va perché non giocano la Champions. Tra tutte le squadre accostate a lui per me andrebbe solo al Manchester United e al Real Madrid. Le altre squadre a lui non interessano”.