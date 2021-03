Bulgaria-Italia, le formazioni ufficiali: la decisione di Mancini su Insigne

L’Italia ha appena diffuso la formazione ufficiale per il match contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni ai Mondiale del 2022 in Qatar. Roberto Mancini effettua tanti cambi rispetto all’ultima uscita contro l’Irlanda del Nord. Lorenzo Insigne confermato titolare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Bulgaria (3-5-2) – Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsetanov; Delev, Galabinov.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.