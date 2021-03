Scuola – Protesta a Napoli contro la Dad: “Vogliamo le dimissioni”

Un grido di protesta che arriva forte e chiaro, quello dei genitore degli studenti che dopo le festività pasquali saranno ancora costretti a fare lezione in Didattica a Distanza. Continuano le proteste, dopo quelle degli studenti che più e più volte si sono riuniti nelle piazze per protestare contro il metodo alternativo – tutt’oggi posto in essere in molte scuole d’Italia di ogni grado . ora anche i genitori dei suddetti studenti non ne possono più e rivendicano giustizia per i propri figli.

La protesta è avvenuta all’esterno della Giunta della Regione Campania. Più volte il grido di protesta ripeteva “Vergognatevi, vergognatevi” e “Vogliamo le dimissioni“, ovviamente indirizzato ai rappresentanti della Regione ma soprattutto a quei sindaci che con ordinanze ad hoc hanno continuato a mantenere le scuole chiuse, nonostante le normative nazionali e regionali consentissero la didattica in presenza.