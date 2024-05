Cyril Ngonge, che oggi non partirà titolare ma potrà essere un’arma importante a partita in corso, intervistato da DAZN ha rilasciato queste dichiarazioni: Non è un momento semplice per voi, avete comunque la possibilità di andare in Europa, come state quindi in questo momento della stagione? Ngonge: “E’ stata una settimana nella quale abbiamo lavorato bene e tutti assieme. Abbiamo l’obiettivo di andare in Europa certamente e faremo di tutto per centrarlo.”