LIVE — Napoli-Hellas Verona: Kvaratskhelia fa esplodere il Maradona! Napoli in vantaggio

90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

87′ – Kvaratskhelia ribalta il match! a giro sotto l’incrocio dei pali.

85′ – Baroni sostituisce Duda per far entrare Tavsan.

85′ – Baroni sostituisce Coppola per far entrare Magnani.

85′ – Mazzarri sostituisce Lobotka per far entrare Dendoncker.

85′ – Mazzarri sostituisce Simeone per far entrare Raspadori.

83′ – Ci prova Simeone! Montipò respinge con un buon intervento.

82′ – Anguissa ci prova da fuori! Palla di poco a lato.

81′ – Baroni sostituisce Suslov per far entrare Dani Silva.

81′ – Baroni sostituisce Lazovic per far entrare Vinagre.

78′ – Pareggia il Napoli! La pareggia l’ex Ngonge.

77′ – Doppio miracolo di Montipò! A botta sicura Mazzocchi e poi su Lindstrom.

76′ – Giallo per Lobotka.

72′ – Verona in vantaggio! Primo gol in Serie A per Coppola.

66′ – Ammonito Lindstrom per una trattenuta.

62′ – Mazzarri sostituisce Cajuste per far entrare l’ex Ngonge.

62′ – Mazzarri sostituisce Politano per far entrare Lindstrom.

60′ – Baroni sostituisce Noslin per far entrare Swiderski.

59′ – Sinistro di Kvaratskhelia! Palla troppo larga.

57′ – Rovesciata di Folorunsho! Palla lontana dalla porta di Gollini.

55′ – Simeone vicino al gol! Palla in mezzo da Juan Jesus ma Montipò si fa trovare pronto.

54′ – Ammonito Suslov per un fallo ai danni di Mazzocchi, salta il Monza.

52′ – Mazzarri sostituisce Mario Rui per far entrare Mazzocchi.

49′ – Cabal colpisce di testa in angolo, palla sfiora il palo.

48′ – Lazovic ci prova da lontano! Palla di poco fuori.

47′ – Tiro di Coppola ma il pallone esce di poco sopra la traversa.

46′ – Cartellino giallo per Mario Rui, salta il Milan.

46′ – Inizia il secondo tempo di Napoli–Verona.

Duplice fischio dell’arbitro Piccinini: il primo tempo di Napoli-Hellas Verona si chiude sullo 0-0. Poche le opportunità da segnalare, in particolare due conclusioni di Kvaratskhelia verso la porta avversaria, entrambe respinte senza particolari problemi da Montipò.