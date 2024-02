Kvaratskhelia stende il Verona: le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli riesce a battere in rimonta l’Hellas Verona grazie al primo gol di Ngonge e all’ennesima perla di Kvaratskhelia. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Gollini 6 – Nessuna colpa sul gol, sempre sicuro in uscita e in impostazione.

Di Lorenzo 6 – Non la sua migliore prestazione, ma il capitano è ordinato e dà sempre supporto alla manovra.

Rrahmani 6 – Prova positiva del kosovaro, che dà sicurezza al reparto.

Juan Jesus 6,5 – Ottima prestazione, condita da un paio di chiusure decisive.

Mario Rui 5 – Oltre al giallo da diffidato che gli farà saltare il match con il Milan, prestazione pessima del portoghese.

Anguissa 5,5 – Poco preciso e ordinato, ma ci sta visto il rientro tardivo dalla Coppa D’Africa.

Lobotka 6,5 – Il più positivo dei suoi a centrocampo, conduce benissimo il gioco e smista bene i palloni. Salva la squadra spendendo perfettamente il suo cartellino giallo.

Cajuste 5,5 – Ancora un po’ acerbo, ma le sue qualità si vedono a sprazzi.

Politano 5,5 – Prestazione incolore dell’esterno italiano, che non riesce ad incidere e ad essere pericoloso.

Simeone 5 – Bravo a fare da pivot per fare salire la squadra, ma si divora un gol a tu per tu con Montipò.

Kvaratskhelia 7,5 – Prestazione sontuosa del georgiano che torna a far vedere il suo immenso talento. Ci prova tante volte, e riesce a chiudere la partita con un gol fantastico sul finire della partita. I veronesi non lo prendono mai, sicuramente il migliore in campo.

Mazzocchi 7, Lindstrom 6,5, Ngonge 7, Raspadori S.V., Dendoncker S.V., Mazzarri 6,5.