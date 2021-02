Si chiudono i primi 90 minuti della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. Termina 0-0 dopo una partita non entusiasmante e con poche occasioni per entrambe le squadre, soprattutto nel secondo tempo. Meglio i bergamaschi che sono andati più volte vicini al gol, ci sono volute alcune parate salva-risultato di Ospina. Prestazione totalmente insufficiente per il Napoli, per quanto si è visto il pareggio è un buon risultato per gli azzurri.