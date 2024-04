Come riporta La Stampa, Maurizio Sarri, dalla prossima stagione, potrebbe sedersi su una panchina italiana. Ma quale squadra è sulle sue tracce? Secondo la testata giornalistica, Il Torino, guidato da Urbano Cairo, starebbe pensando a Sarri per il dopo Juric. Una clamorosa indiscrezione quella di portare il tecnico ex Napoli in una piazza che, da anni, insegue le competizioni europee.