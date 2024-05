Come riporta Il Corriere di Roma, in casa Lazio non si respira una bella aria. Si vocifera che alcuni giocatori, come Lazzari e Immobile, stiano pensando all’addio e abbiano contattato i propri agenti per nuove destinazioni. Sicuramente l’arrivo di Tudor non ha apportato migliorie, ma i problemi di spogliatoio continuano a persistere, già prima dell’arrivo del tecnico croato. Come andrà a finire?