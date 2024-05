Il primo sacrificato del Milan per la prossima stagione sarà Theo Hernandez. Il terzino francese, come aveva fatto il fratello(ora al PSG), andrebbe a colmare lo spazio vuoto che lascerà al termine della stagione Alphonso Davies, destinazione Real Madrid. Il Milan tuttavia non è d’accordo riguardo alla cessione del suo terzino sinistro pregiato. Seguiranno ulteriori sviluppi.