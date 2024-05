Tudor non ci sta: “Atalanta-Fiorentina a fine campionato? Né giusto, né regolare!”

Lo scorso 17 marzo, a poche ore da Atalanta-Fiorentina, Joe Barone fu trasportato d’urgenza in ospedale per un malore. Qualche giorno dopo sarebbe morto. Intanto, la sfida in trasferta dei Viola venne rinviata. Attualmente, c’è la possibilità di recuperare il match alla fine del campionato. Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha dichiarato il suo dissenso durante la conferenza stampa. “Giocare a fine campionato non è una cosa né giusta, né regolare”, ha spiegato l’ex centrocampista. “Nel calcio italiano c’è tanto da migliorare su queste cose, io capisco che il calendario è complicato ma bisogna migliorare sulla regolarità di queste partite e nei modi di organizzare questi recuperi. Palladino? Lo conosco da bambino, lui era un primavera quando io ero alla Juventus e lo conosco. È sempre stato un ragazzo sveglio e curioso che si interessava a tutto, ha iniziato da poco questa carriera che è bella e affascinante. Sta facendo bene il suo percorso, domani mi aspetto una gara super difficile, loro sono ben organizzati con ottime qualità in fase offensiva. Dovremo fare una gara seria e sul pezzo”.