Filippo Inzaghi non è più l’allenatore della Salernitana.

Notizia appresa pochi minuti fa proprio tramite un comunicato ufficiale della società granata, che ha ringraziato l’ex calciatore del Milan per l’operato e l’impegno profuso. A breve dovrebbe sbarcare Liverani per sostituire l’ormai ex tecnico della Salernitana e tentare una missione più che ardua chiamata salvezza.