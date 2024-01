Fagioli dopo l’incontro con gli psicologi: “Sto bene, è stato costruttivo”

Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus protagonista di alcune azioni legate alle scommesse sul calcio a causa della ludopatia, è attualmente alle prese con la squalifica ed ha partecipato in giornata alla prima seduta con gli psicologi per guarire dalla malattia del gioco. Al termine dell’incontro, il centrocampista ha parlato delle sue sensazioni. Ecco le sue parole:

Come si sente?

“Sto molto bene, il primo è stato un incontro costruttivo sia per me che per le persone presenti. Mi manca giocare coi miei compagni, ma sono felice per ciò che stanno facendo“.

Come sono previste le prossime sedute?

“Dobbiamo ancora concordare con la FIGC, ma penso che molti incontri saranno in Piemonte“.

Quale messaggio vuol far passare all’esterno?

“Domanda difficile. Io racconto solo la mia esperienza soprattutto per chi è più giovane di me e non deve vivere cose del genere“.

Pende quindi la parola il presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte: “Abbiamo predisposto una situazione circolare in modo che tutti potessero partecipare. E’ stato un dialogo penso costruttivo, Nicolò si è trovato bene e si è espresso in merito. E’ stato un incontro proficuo“.