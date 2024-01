Bologna-Genoa, le scelte di Thiago Motta per il quarto posto! Occhio a Gilardino

Oggi alle 20.45 il Bologna ospiterà il Genoa al Renato Dall’Ara. L’obiettivo di Thiago Motta è quello di continuare la grande stagione svolta e di lottare per concludere la stagione classificandosi per un posto in Europa. Alberto Gilardino vuole confermarsi nella posizione in classifica e allungare i punti che la distano nella zona retrocessione.

Il Bologna viene da una striscia di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il Genoa nelle ultime cinque ha collezionato 3 pareggi, una vittoria e una sconfitta. Gli ultimi cinque scontri tra le due compagini hanno visto il Genoa trionfante tre volte, con un pareggio e una sola sconfitta.

Formazioni ufficiali:

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Zirkzee, Urbanski. All: Thiago Motta

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Malinovski, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Ekuban. All: Gilardino