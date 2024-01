UFFICIALE – Gli “italiani” convocati per la Coppa d’Africa

Sono ufficiali le liste dei convocati per la Coppa d’Africa 2024. L’evento sportivo si terrà in Costa d’Avorio e dal 13 gennaio all’11 febbraio. E’ la prima volta dal 2012 che l’evento si svolge nello stesso anno delle Olimpiadi. Dalla Serie A alla Serie C saranno 22 gli “italiani” che lasceranno il Bel Paese per rappresentare i propri paesi. 17 militano in Serie A, 4 in B e uno in C. Lecce e Salernitana sono i club più penalizzati: perderanno 3 giocatori a testa.

LA LISTA

Serie A: Lookman (Nigeria/Atalanta); El Azzouzi (Marocco/Bologna); Luvumbo (Angola/Cagliari); Kouame (Costa d’Avorio/Fiorentina); Banda (Zambia/Lecce); Rafia (Tunisia/Lecce); Touba (Algeria/Lecce); Bennacer (Algeria/Milan); Chukwueze (Nigeria/Milan); Machin (Guinea Equatoriale/Monza); Anguissa (Camerun/Napoli); Osimhen (Nigeria/Napoli); Aouar (Algeria/Roma), Ndicka (Costa d’Avorio/Roma); Jovane Cabral (Capo Verde/Salernitana); L. Coulibaly (Mali/Salernitana); Dia (Senegal/Salernitana); – Serie B: Bayeye (Rep. Democratica del Congo/Ascoli); Pickel (Rep. Democratica del Congo/Cremonese); Guiebre (Burkina Faso/Modena); Buyla (Guinea Equatoriale/Sampdoria); – Serie C: Siafa (Guinea Equatoriale/Alessandria).