L’ex azzurro Zapata si presenta: “Già in passato vicino al Torino, ecco perchè ho scelto questa piazza”

Giornata di presentazione in casa Torino per l’ex Napoli Duvan Zapata. Ecco cosa ha detto nella sua prima conferenza da giocatore granata: “Ho scelto Torino perchè da subito mi hanno fatto sentire importante, a Bergamo probabilmente non ero più indispensabile. E’ stata l’unica squadra interessata veramente a me e ho accettato subito”.

In passato eri già stato vicino al Torino “Si, dopo l’esperienza in prestito all’Udinese sono tornato al Napoli e il Torino fece un’offerta ma il Presidente rifiutò. Dopo sono andato alla Sampdoria ma già allora potevo finire in granata”.