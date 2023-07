Come riportato dal TGR Rai Toscana, è fatta per il passaggio di Arthur alla Fiorentina. La trattativa, entrata nel vivo pochi giorni fa, si è conclusa sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni più altri 20 per l’eventuale riscatto. La Juventus si libera così del primo esubero, atteso a Firenze nelle prossime ore per le visite mediche.