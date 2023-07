Come raccontato da Carlo Alvino a Radio Goal, ci sono buoni segnali sul rinnovo di Osimhen. Si cerca di far trapelare il meno possibile, ma c’è ottimismo attorno a questa situazione. La volontà del calciatore sarà determinante e al momento sembra che abbia deciso di restare. Bisogna pazientare ancora un po’, si continuerà a parlare nei prossimi giorni, anche se all’orizzonte non si vedono possibilità che la trattativa possa arenarsi.