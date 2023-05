Roma-Salernitana, formazioni ufficiali: spazio a Belotti, granata coi titolari

Dopo le fatiche europee, Roma e Juve tornano in campo per la 36esima giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì i capitolini ospitano la Salernitana, mentre la Juventus è di scena al Castellani di Empoli.

Alle 18.30 ci sarà prima la sfida dell’Olimpico. Mourinho farà scendere in campo molte riserve per permettere ai suoi di rifiatare dopo il pari che gli ha fatto conquistare la finale di Europa League. Nonostante la salvezza già acquisita, invece, Paulo Sousa scenderà in campo coi titolarissimi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Bove, Smalling; Zalewski, Camara, Tahirovic, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken, Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Llorente, Mancini, Missori, Cristante, Pellegrini, Matic, Darboe, Volpato, Cherubini, Abraham. Allenatore: Josè Mourinho.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Dia, Candreva; Piatek. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Sambia, Bronn, Vilhena, Troost-Ekong, Crnigoj, Mazzocchi, Maggiore, Bonazzoli, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Botheim, Lovato. Allenatore: Paulo Sousa