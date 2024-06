Tuttosport – Lazio, continuano le tensioni con Tudor: Kamada potrebbe andar via! I dettagli

E’ da tempo che circolano voci sulle tensioni tra la società Lazio e Igor Tudor. L’ultima indiscrezione arriva da Tuttosport. Pare, infatti, che la società lascerà andare via a zero Daichi Kamada. Il giapponese avrebbe deciso di non far valere l’opzione triennale per continuare con i biancocelesti. I colleghi del quotidiano torinese spiegano che Kamada avrebbe un accordo di massima per un quinquennale con gli inglesi del Crystal Palace.

Il tecnico, secondo i rumours, avrebbe voluto costruire la sua Lazio partendo proprio da Daichi Kamada, considerato un suo pupillo. Da capire come si evolverà adesso la situazione visto che le tensioni con la società di Lotito stanno aumentando.