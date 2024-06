Juventus, arriva il licenziamento per giusta causa per Allegri: la vicenda può finire in tribunale! I dettagli

La Juventus avrebbe notificato a Massimiliano Allegri il licenziamento per giusta causa. Lo riportano diverse testate giornalistiche e giornalisti come Gianluca Di Marzio. Il tecnico si trova attualmente a Londra per assistere alla finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

La causa principale è da riassumere tutta nella finale di Coppa Italia disputata contro l’Atalanta lo scorso 15 maggio. Nonostante la vittoria, non è piaciuto per niente il comportamento del tecnico toscano in conferenza stampa contro il direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Ricordiamo, infatti, che Allegri avrebbe aggredito verbalmente il giornalista. Non solo: durante i festeggiamenti, il tecnico avrebbe avuto un comportamento poco consono nei confronti di Giuntoli. Da qui è venuto meno il rapporto fiduciario.

Non è escluso che la causa possa finire in tribunale, con Allegri che avrà tutto il diritto di impugnare il licenziamento. Inoltre, il tecnico potrebbe anche richiedere i danni d’immagine al club.