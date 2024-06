Secondo quanto riporta il canale ufficiale della Juventus, l’azzurro Giuseppe Pompilio è il nuovo collaboratore scelto da Giuntoli e lo assisterà nella gestione tecnica e sportiva del mercato. L’ormai ex dirigente del Napoli era in scadenza di contratto con gli azzurri. In allegato il comunicato.

Juventus dà il benvenuto a Giuseppe Pompilio, che lavorerà a stretto contatto con Cristiano Giuntoli. pic.twitter.com/odQ5PTPzvy — JuventusFC (@juventusfc) June 6, 2024