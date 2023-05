Faouzi Ghoulam, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Sky Calcio Club : ” La vedo dura che arrivi un allenatore che faccia il 3-5-2 per i calciatori che ha il Napoli. Penso che De Laurentiis cercherà di prendere un nome importante per la piazza dopo la vittoria dello scudetto. Anche se i nomi importanti non sempre sono stati una garanzia”.