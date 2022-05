Thiago Motta potrebbe aver allenato per un’ultima volta lo Spezia in Spezia-Napoli, gara valevole per l’ultima giornata di A; uno strano destino per il tecnico italo-brasiliano, che il 22 dicembre, grazie a una vittoria a Napoli, salvò la panchina che sta per lasciare ora.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, domani le due parti si dovrebbero salutare e rescinderanno il contratto valido fino al 2024, in quanto la dirigenza è ai ferri corti con il tecnico e lo stesso tecnico spera di fare un passo in avanti nella sua carriera.

Come sostituto, per lo Spezia c’è in pole Luca Gotti, l’ex tecnico dell’Udinese.