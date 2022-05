Il rinnovo di Dries Mertens è un nodo ancora da sciogliere e mai come questa volta, ci vorrà la convergenza di entrambe le parti per sciogliere questo rebus difficile da risolvere.

A fine aprile, nel pieno del caos post Empoli, i due s’incontrarono e sembrò a tutti che in quell’incontro erano state gettate le basi per un futuro ancora insieme, ma il tutto non si è ancora concretizzato.

Probabilmente, entro una settimana si avrà una risposta definitiva sul rinnovo di Mertens, e tutti i tifosi azzurri sperano nel lieto fine.

Fonte: Il Corriere dello Sport.