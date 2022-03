Alle 15 scenderanno in campo Salernitana e Sassuolo, gara valevole per la 29° giornata di Serie A Tim; questa sfida rappresenta una sorta di ultima spiaggia per la squadra di Davide Nicola, alla ricerca disperata di punti per salvarsi.

Dall’altro lato ci sarà un Sassuolo che vuole ottenere la quarta vittoria di fila e punta a raggiungere la zona sinistra della classifica. Queste le formazioni ufficiali:

Salernitana(4-2-3-1): Sepe; Veseli, Gyomber, Fazio, Ruggeri; Ederson, Coulibaly; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric. All.Nicola.

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All.Dionisi.