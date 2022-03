Stanno giocando Spezia-Cagliari, gara valevole per la 29esima giornata di Serie A; le due squadre giocano per la salvezza e quindi i punti di oggi sono 3 punti vitali per le due squadre.

Thiago Motta schiera un 4-3-3 con Agudelo falso nueve, mentre il Cagliari punta sulla coppia Joao Pedro-Pavoletti per recuperare i punti sulla compagine spezzina. Queste le formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Baselli, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.