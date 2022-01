Questo mercato di gennaio, che da sempre è considerato un mercato di riparazione, in quest’ultima settimana può vivere delle situazioni importanti, in quanto Juventus e Inter possono mettere a segno dei colpi straordinari, capaci di poter cambiare la classifica.

Per l’Inter, infatti, Marotta e Ausilio hanno concluso la trattativa per Robin Gosens, giocatore di punta dell’Atalanta, seppur infortunato in questa stagione, e hanno anche trovato l’accordo con l’entourage.

Al momento, bisogna limare solo alcuni bonus, ma entro domani sarà tutto pronto per ufficializzare questo nuovo accordo.

Fonte: Sky