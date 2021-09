Serie A: Spezia-Milan, il risultato finale

Il Milan passa al Picco per 2-1 contro uno Spezia che ha tenuto la partita fino al minuto 86, quando Brahim Diaz ha siglato la rete decisiva.

Ad aprire le marcature del match, però, è un classe 2001 il cui cognome è fortemente legato alla casacca rossonera: si tratta di Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, che sigla il suo primo gol tra i professionisti alla prima da titolare in questa stagione. Tanta la felicità di Paolo Maldini che, per qualche secondo, sveste i panni di DS e indossa quello del padre fiero del traguardo raggiunto da suo figlio.

A dare speranza a Thiago Motta è stato il numero 10 Daniele Verde, al suo secondo gol stagionale. Una rete che non basta ai padroni di casa che collezionano un’altra prestazione di ottima fattura ma restano bloccati a 4 punti. Il Milan, invece, sale in vetta a quota 16 in attesa di Inter e Napoli.