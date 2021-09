Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: conferme da entrambe le parti

Alle ore 18 andrà in scena il secondo anticipo della sesta giornata di Serie A. A San Siro scenderanno in campo Inter e Atalanta, due squadre che si contendono con il Napoli i piani alti della classifica. Simone Inzaghi opta per la coppia d’attacco Dzeko-Lautaro Martinez, Gasperini risponde invece con Duvan Zapata sostenuto da Pessina e Malinovskyi. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Palomino, Toloi, Demiral; Gosens, Freuler, De Roon, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi, Zapata.